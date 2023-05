(Di lunedì 22 maggio 2023) Il titolo <><>NJPWè passato di mano a <><>NJPW. Nell’ultimo PPV della <><>NJPW>, <>KENTA> ha sfidato Hikuleo per il titolo, i due hanno combattuto per tutta l’arena e il campione ha sopraffatto lo sfidante in diversi momenti dell’incontro. <>KENTA> si ha poi ripreso il controllo dell’incontro quando i due hanno avuto una breve rissa nel backstage, dalla quale Hikuleo è uscito parecchio ...

NJPW: KENTA riconquista il NJPW STRONG Openweight Championship a Resurgence Zona Wrestling

NJPW Resurgence, come ogni altro evento in pay-per-view, è stato preceduto da un pre-show: vediamo insieme i risultati dello spettacolo di antipasto.NJPW Resurgence 2023 sarà il prossimo pay-per-view targato New Japan Pro-Wrestling: scopriamo la card con tutti i match annunciati per lo show.