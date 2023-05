(Di lunedì 22 maggio 2023) Il classico "primo appuntamento" con la nuovaZ8: mezz'ora di tete a tete in cui iniziare a conoscersi che basta per capire che siamo di fronte a una fotocamera top di gamma. Ecco irealizzati con la Z8....

Nikon Z8, i primi scatti con la mirrorless top che “ruba” tutto il meglio della Z9 DDay.it

Abbiamo provato la Nikon Z 8 in anteprima alla presentazione italiana, in questo articolo vi presentiamo le nostre prime impressioni.