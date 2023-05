Nikon Z 8 | Anteprima e prime impressioni

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 22 maggio 2023) Abbiamo provato laZ 8 inalla presentazione italiana, in questo articolo vi presentiamo le nostreItalia ha scelto una location accattivante e ricca di elementi di interesse per il lancio della nuovaZ 8, lo spazio Seletti a Milano e qui abbiamo auto modo di provare la nuova mirrorless per cui possiamo fornirvi ledi scatto. LaZ 8 si presenta come una replica della Z9 in un formato che raccoglie l’eredità del celebre modello reflex D850. Una fotocamera che risponde alle esigenze di “peso” ai professionisti che trovavano la Z 9 piuttosto impegnativa per reportage e riprese, ma che sicuramente ne avevano apprezzato le potenzialità grazie al lavoro svolto da ...