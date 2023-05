Nikita Pelizon e Matteo Diamante stanno insieme? La risposta nel video social | «Vogliamo fare le cose con più maturità»

e Matteo Diamante sono tornati insieme I due ex fidanzati, dopo essersi incontrati nuovamente al Grande Fratello Vip , hanno ripreso un rapporto di forte intesa e stima....provoca Micol Incorvaia e lei la smaschera: 'Stava scherzando...' Isola, Helena Prestes sempre più magra: fan preoccupati. 'Si vedono le ossa' I sogni di Helena Prestes Molto spesso, ...è voluta intervenire sui social parlando del suo attuale rapporto con Matteo Diamante con cui ha condiviso parte della sua recente avventura al Gf Vip. L'ex fidanzato infatti ha ...

Nikita Pelizon in lacrime per gli insulti sui social: «A volte è davvero pesante, devo allontanarmi» leggo.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...I giorni passano, ma i riflettori continuano a essere puntati sull’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che vede alla conduzione, ormai da anni, la padrona di casa Ilary Blasi ...