Nella tenuta di Castelporziano apre il primo Centro Nazionale di Biodiversità

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ostia – E’ stato inaugurato oggi, 22 maggio, data in cui si celebra la Giornata Mondiale dellapresidenziale diil pdi(NBFC – National Biodiversity Future Center), progetto di ricerca e innovazione sul tema della tutela della, coordinato dal Consigliodelle Ricerche (CNR). L’evento è stato organizzato dal CNR e dal NBFC nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della fondazione del CNR. In tale quadro, il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e il Consigliodelle Ricerche hanno recentemente sottoscritto un Accordo quadro di collaborazione scientifica per attività di ...