Nei WindTre store la nuova e unica offerta con Samsung

(Di lunedì 22 maggio 2023) ROMA –presenta il nuovoGalaxy S23, disponibile in tutti glidell’azienda con una soluzione semplice e conveniente: tasso zero, anticipo zero e l’esclusivo servizio Reload Plus che permette di cambiare il proprio smartphone ogni anno. All’smartphone è dedicato il nuovo e originale spot di. Nella hall di una stazione ferroviaria, l’attenzione di un ragazzo viene catturata da una avveniristica vending machine che promette ‘QUI SMART-PHONE’. Sembra decisamente un’occasione rapida e smart per acquistare il nuovoGalaxy S23 a condizioni vantaggiose. Ma la vending machine non riesce ad accontentare le richieste del giovane cliente e va in tilt, deludendo le aspettative del ragazzo, prontamente soccorso da Fiorello. C’è un solo luogo dove è ...

C'è un solo luogo dove è possibile scegliere un nuovo smartphone con tanti vantaggi esclusivi, anche il Samsung Galaxy S23 con tasso zero e anticipo zero:negozi. Lo spot da 30' si ...ROMA " Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona 30 Consulenti alla vendita per, che verranno inseritipunti vendita di proprietà dell'azienda, nelle province di Bologna, Modena, Torino, Verona, Venezia, Trieste, Bergamo, Brescia, Monza e Brianza, Lecco, Milano, Lucca ...Sono in corso lavori per il ripristino della rete, in alcuni casi sono stati utilizzati ... luce e gascomuni colpiti dall'alluvione . Le fatturazioni sospese sono quelle emesse o da ...

WindTre, nel nuovo spot con Fiorello l'offerta per il nuovo Samsung ... Engage

WindTre lancia l’offerta per l’acquisto del nuovo Samsung Galaxy S23 a tasso e anticipo zero, e con il servizio Reload Plus che permette di cambiare il proprio smartphone ...Gli aiuti alle zone dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione: stop alle bollette e GIGA gratis. Leggi l’articolo per saperne di più.