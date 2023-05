NDG e Tommy Dali | un’amicizia che vola in alto con “Miss”

Leggi su zon

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nicolò di Girolamo, in arte NDG, e Tommasoana, in arte, sono diventati amici, fin da subito, durante la loro partecipazione ad Amici 22. Il loro rapporto, affiatato e bellissimo, ha dato vita a “”, il loro nuovo singolo, uscito venerdì 19 maggio 2023. Scopriamo, insieme, il significato del brano e che cosa hanno rivelato a Zon.it. “”: il significato del brano “” parla di un amore tormentato, sofferto ed indispensabile. La voce graffiante disi unisce alla voce soave profonda di NDG. “’’ – commenta– parla di un amore contraddistinto da sentimenti vissuti al limite, un amore che fa male, che ti cattura ma che allo stesso tempo non ti lascia libero di farne ...