NBA | Playoff 2023 | calendario e risultati di tutte le partite

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ilcon idiledeidi NBA. Sedici squadre, otto per entrambe le conference, si contenderanno il prestigioso titolo. Ad Est, troviamo Milwaukee Bucks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Ad Ovest, invece, le squadre qualificate sono Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings e Golden State Warriors. Ecco tutti iaggiornati, con le gare che saranno al meglio delle sette sfide. IL TABELLONE DEIILDEIFINALI CONFERENCE EASTERN CONFERENCE (2) Boston Celtics – (8) Miami ...

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiL'eroe è Vincent: Miami distrugge Boston ... infliggendogli la peggior sconfitta nella loro storia ai( - 26). Non c'è neppure bisogno ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti... infliggendogli la peggior sconfitta nella loro storia ai( - 26). Non c'è neppure bisogno ...La seconda vittoria di Miami 105 - 111 sul campo di Boston in due gare arriva al termine di una rimonta che li ha visti inseguire anche in doppia cifra nel quarto quarto, vinto dagli Heat per 36 - 22 (...

Playoff NBA, Denver vince anche gara-3 in casa dei Lakers: Finals a un passo Sky Sport

Non finiscono di sorprendere questi NBA Playoffs, con la Eastern Conference che ha un padrone ben definito al momento ed è Miami. Gli Heat giocano una ...Davanti al proprio pubblico, Miami, già avanti 2-0 nella serie, rifila a Boston la peggior sconfitta della propria storia. Gli Heat si impongono con un secco 128-102, dominando il match dall'inizio al ...