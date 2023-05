Nascere | crescere | morire Tre passi una sola trama

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 22 maggio 2023) In questo piccolo testo è racchiuso il programma della nostra vita, di ogni vita umana, senza eccezioni. Un copione che si abbozza nei primi anni e procede con discreta coerenza nelle fasi successive, rendendoci sempre riconoscibili. Ne troveremo tracce significative anche quando saremo vicini all’ultimo passo e persino nell’istante in cui varcheremo la soglia che conduce chissà dove. Addirittura, quando la morte ce la diamo noi stessi non mancano pensieri di valorizzazione post mortem. “Ora sapranno ciò che è perso”. Restare, anche dopo che tutto è compiuto. Un sogno impossibile, ma non c’è nulla di cui vergognarsi, abbiamo una grande paura di sparire, possiamo eludere l’argomento fino a quando ci pare, ma fatto il giro del Pianeta è su quella mattonella che si torna. La paura che rimanga un invisibile, anonimo, mucchietto di atomi, destinati a loro volta a disperdersi qua e la, ...