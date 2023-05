Napoli | TIM porta il trofeo in città | dove vedere dal vivo la Coppa Campioni d’Italia

(Di lunedì 22 maggio 2023) In attesa della consacrazione ufficiale, con la cerimonia di consegna delassegnato annualmente alla squadra vincitrice del campionato di calcio ai dirigenti e giocatori del, lo sponsor ufficiale della Serie A, TIM, ha deciso di esporre in un suo negozio la. Sarà quindi possibiledal, a partire da mercoledì 24 maggio, l’ambitoche quest’anno si è tinto di azzurro, presso il negozio di Piazza dei Martiri. Si tratta di una esposizione storica: è infatti la prima volta che lo sponsor decide di mettere a disposizione di tifosi, cittadini e turisti lae, oltre a poterlain anteprima, avranno la possibilità di scattarsi un selfie insieme al prestigioso ...

