Napoli su Italiano se parte Spalletti? Il tecnico viola prende tempo

E ancora: "Szczesny non parla bene l'e magari ha sbagliato i termini". Bersaglio del tutto ...bianconero si è poi spinto dove per esempio Spalletti fresco di scudetto con ilnon ha ...... sofferto il giusto senza concedere troppo al, purtroppo poi abbiamo commesso un'ingenuità ... Non so le parole esatte che ha usato Szczesny, magari lui non conoscendo bene l'ha sbagliato ...Pare certo l'addio del tecnico dopo il 4 giugno: "È qualcosa che viene da lontano". Per la successione Conte,, Gasperini, Conceicao o ...

Napoli: coniate medaglie celebrative di Campione d'Italia AGI - Agenzia Italia

"Dopo 8 vittorie consecutive, uno stop può capitare. Tanto più se affronti, nel suo stadio, il Napoli, ovvero la squadra che si è appena laureata campione d’Italia e che ha una gran voglia di ...Il Napoli è pronto a fare il cambio di allenatore. Spalletti è ad un passo dall'addio, ADL ha già scelto il sostituto.