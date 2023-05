Napoli | Pericolo di festa rovinata

(Di lunedì 22 maggio 2023) Dalle stelle alla stalla. L'atteggiamento assunto da Spalletti e dal presidente De Laurentis rischia di rovinare o almeno macchiare , seriamente , un campionato meraviglioso e uno scudetto tanto atteso, attesa a volte sofferta e delusa da molti fattori diversi. Spesso il presidente romano, ha litigato con i suoi allenatori causa un carattere poco accondiscendente, ma almeno quelli erano anni in cui non si vinceva nulla o quasi, adesso è diverso, ilha vinto lo scudetto ilè campione d'italia e nessuno può permettersi di deludere un popolo di milioni di persone che li hanno osannati e portati in trionfo. Spalletti e De Laurentis non hanno neanche aspettato che il campionato finisse per dirsele e per mandarsele a dire con conferenze basate sullo scarico di responsabilità e passeggiate con gli stivali nella terra toscana oppure con ...

Ha vissuto la tragedia degli ultimi giorni in Romagna ('Ilè rientrato anche perché è tornato il sole e non si teme più il peggio. Sono stati in molti ...smesso di seguire le vicende delSe la finanza pubblica festeggia lo scampatoalla retrocessione di Moody's, lo stesso non ... la Juventus è seconda in campionato con 69 punti, dietro ai già campioni d'Italia del. La ......in Composizione architettonica ed urbana presso L'Universita` degli Studi di Federico II di, ... con unconcreto di vedere realizzati nuove costruzioni nei giardini del centro città. ...

Mercato – Nessun pericolo Napoli per Sartori, il direttore tecnico resterà Tuttobolognaweb

Una ragazzina contesa, le parole e le offese in chat poi l'appuntamento in centro città con il coltello in tasca. A colpire un 15enne di Melito, la vittima un 14enne dei Quartieri spagnoli ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...