Napoli | ma sul campo chi ci è andato ad allenare?

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 22 maggio 2023) Conosciamo la narrazione ufficiale. Cioè la solita. Cioè è sempre responsabilità/colpa di tutti gli altri. Ds, Medici, Tecnici e Calciatori avvicendatisi. Pure dei Tifosi. Tranne che del Club. Dei Vertici del Club. E, ovviamente, non è possibile. Vi presento una visione totalmente opposta, ma basata sulla concatenazione cronologica di certi fatti. La inchiesta Prisma lo segnala. Paratici ed il sistemacalcioitalia (con al vertice il Fc Juventus) ritengono che con Mauro Icardi, all’epoca in rotta con l’Inter, e con Ancelotti mister, ildiventasse pericolosissimo concorrente in Italia ed Europa. Nonostante l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Il sistemacalcioitalia si muove per fa implodere il. E ci riesce. Come? Destabilizzando l’ambiente. Assolutamente poco coeso al suo interno. E già frustratissimo dalle vicende del ...