Napoli | la Panda di Spalletti in versione scudetto | 'Uomini forti | destini forti' VIDEO

non può non essere grata a De Laurentiis, scrive, per la squadra che ha costruito, che ha ... La vecchiaridipinta per lo scudetto, d'accordo. Ma il video comparso ieri, in cui l'allenatore ...Luciano Spalletti ha festeggiato lo scudetto delcon un gesto originale e simpatico: ha fatto dipingere la sua Fiatcon i colori azzurri e un arcobaleno tricolore. Il tecnico toscano è stato fotografato mentre guidava la sua macchina ...Una grande sorpresa per Luciano Spalletti. L'artista \''Raffo Art\'' ha dipinto ladel tecnico delcon una celebre frase ...

FIAT Panda speciale scudetto Napoli: la faccia di Spalletti dice tutto TuttoMotoriWeb.it

NAPOLI Se esistesse un premio per la partita più strampalata ... per ingraziarsi la città. La vecchia Panda ridipinta per lo scudetto, d’accordo. Ma il video comparso ieri, in cui l’allenatore viene ...La famosa "Panda" di Luciano Spalletti trasformata per celebrare il terzo scudetto del Napoli con una delle sue frasi più celebri: "Uomini forti, destini forti". E' quanto realizzato dal noto artista ...