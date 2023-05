Napoli | Juventus e Roma | futuro incerto in panchina | Spalletti al passo d’addio | Allegri e Mou ragionano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Vincere e dirsi addio. Non è certo una novità nel mondo del calcio ma, in questo caso, la situazione fa molto rumore sebbene manchi...

Ma Nicky Bandini sul Guardian suggerisce aldi prendere Vincenzo Italiano, dovesse lasciare ...metà di quello che Massimiliano Allegri e José Mourinho guadagnano rispettivamente allae ...La classifica con Juve penalizzata di 11 punti86 (campione d'Italia) Lazio 68 Inter 66 Milan 64 Atalanta 61 Roma 59 (Oggi alle 18 contro la Salernitana)58 (Oggi alle 20.30 contro l'......Luciano verso l'anno sabbatico Il futuro di Luciano Spalletti C'è chi lo ha già messo sulla panchina dellacon Giuntoli dirigente bianconero (ma tra l'altro l'attuale ds delnon è ...

Follia da 210 milioni: Napoli-Juve, il colpo è triplo CalcioMercato.it

10' - Malaspina trattiene per la maglia Nonge, cartellino giallo per il rossonero e punizione dal limite per la Juventus. 8' - Buona occasione con Mulazzi che dalla destra serve basso Turco, ...Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel suo editoriale per il portale dell'emittente ha fatto delle rivelazioni su Cristiano Giuntoli ...