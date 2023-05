Napoli-Inter | Psyco Gagliardini! Solo uno sopra il 6 | pagelle ? CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 maggio 2023)è terminata 3-1 per i padroni di casa. Nerazzurri che trovano la dodicesima sconfitta in campionato. Prestazione horror di Gagliardini, si salvaAndré Onana. Le? È un’con la testa alla Coppa Italia e si vede. Simone Inzaghittutto. Il tecnico manda in campo una squadra totalmente stravolta, ben 8 cambi rispetto all’euroderby di ritorno con il Milan. Dall’altro,con i titolarissimi. Il risultato è 3-1 per gli azzurri. Risultato compromesso sicuramente dalla follia di Roberto Gagliardini, che fa di tutto per farsi espellere. Compie falli a ripetizione e alla fine becca il rossoa fine primo tempo. Per lui 4! Diverse insufficienze: Acerbi, Bellanova, de Vrij, Dimarco (tutti 5,5), ...