Napoli-Inter | le pagelle | tante sufficienze nonostante il risultato – TS

(Di lunedì 22 maggio 2023) Infioccano ledi TuttoSport tra i nerazzurri, nonosla sconfitta per 3-1.– TuttoSport salva tanti giocatori dell’dopo la sconfitta al Maradona. Molti nerazzurri, nonosla sconfitta, hanno portato a casa il 6 in pagella. Tra questi figurano Onana, De Vrij, Bastoni, Dimarco e Dumfries. Addirittura al 6,5 arrivano Barella – fa sentire il suo apporto finché resta in campo – e Lukaku – si sacrifica da difensore per arginare Lobotka e regala all’l’illusione del pareggio-. L’insufficienza più grave è ovviamente quella di Gagliardini, che non va oltre al 4. L’espulsione arriva al 41? ma potrebbe arrivare anche molto prima. Fonte: TuttoSport – Raffaele Auriemma-News - Ultime ...