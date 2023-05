Napoli-Inter | con l’arbitro Marinelli diventa la sagra degli errori

(Di lunedì 22 maggio 2023) Una direzione arbitrale con troppinon va oltre il 4,5 in pagella dopo la conduzione di. Nel match della 36esima giornata di Serie A traha commesso numerosi, tanto da meritare un voto in pagella totalmente basso: uno ‘striminzito’ 4,5 per una prestazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Già a partire dai ripetuti falli di Gagliardini: il giocatore nerazzurro ha lasciato in dieci la squadra di Simone Inzaghi dopo una serie diventi fallosi, ben cinque, in cui è stato ‘graziato’ più volte. Non è passato inosservato il brutale fallo di Gagliardini ai danni di Kvaratskhelia nel primo tempo che però non è stato ...

Orgoglioso delle 5 finali in due anni' Ilprolunga la festa: 3 - 1 all'in 10 per oltre un tempo La prova horror di Gagliardini a: 5 falli commessi e 2 gialli in 41 minuti Il piano ...L'affonda ama salva la faccia. I nerazzurri, rimasti in 10 dal 40' minuto del primo tempo, obiettivamente non potevano fare di più contro la squadra campione d'Italia. Ci provano fino alla ...... uno dubbio concesso: quanti errori ha commesso Livio Marinelli, l'arbitro di Tivoli designato da Rocchi per il big match del Maradona tra. A fare chiarezza è Graziano Cesari . L'ex ...

Napoli-Inter 3-1: gol di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano! | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Mercato ora per ora "Il futuro Mi rende felice la fiducia della società, ma abbiamo partite "Il futuro Mi rende felice la fiducia della società, ma abbiamo partite… Leggi ...Non era la partita da vincere quella di ieri, e questo lo sapevano un po' tutti. Non era l'obbiettivo principale di questa Inter, finalizzata a due match ...