Napoli | il trofeo della Serie A è arrivato in città

(Di lunedì 22 maggio 2023) Finalmente il segno concreto dello scudetto, la coppa, è a. Dazn ha portato nella capoluogo campano ilda consegnare nelle mani del capitano Di Lorenzo. Lo riporta l’Ansa che scrive come la coppa accolta dall’amministratore delegato di Tim Retail, Marco Sanza, sarà disponibile ai tifosi nel negozio Tim di Piazza dei Martiri. La coppa rimarrà nel negozio da mercoledì fino alla sera del 3 giugno, a disposizione di appassionati e tifosi, impazienti di fare una foto con ilche mancava ada 33 anni. Il capo area Tim Street Sud Italia, Mara Barreta, ha spiegato all’Ansa: «Il negozio è aperto dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 e per i clienti c’è la possibilità di avvicinarsi alla teca illuminata e farsi un selfie con la coppa vicino. La foto si potrà anche stampare al momento qui nel negozio in ...

La "Coppa Campioni d'Italia", ilassegnato annualmente alla squadra vincitrice del campionato di Serie A, torna adopo 33 anni e da mercoledì 24 maggio sarà esposta per oltre una settimana al negozio Tim di piazza dei ...... che meriterebbero almeno di alzare un. 7) Ti salverò da ogni malinconia Perché sei un ... stiamo parlando della Nazionale argentina e del. È come se Diego fosse sceso in campo per aiutare ...Vinco e vado via. Tanti saluti a tutti. L'ultimo dei vincitori che si lasciano alle spalle ilè Luciano Spalletti.addio, cartoline dalla panchina. Nessun rimpianto, è stato bello finché è durato. Poco, è durato, molto poco. Non ci si interroga qui sulle motivazioni del congedo, ...

A Napoli la coppa dello scudetto, da mercoledì selfie per tifosi ... Agenzia ANSA

nell’ultima giornata di campionato col match Napoli-Sampdoria. Il trofeo è stato portato in città da Dazn, la tv che trasmette il campionato, e sarà poi nel negozio Tim di Piazza dei Martiri, dove ...La Coppa dei Campioni d'Italia, il trofeo assegnato annualmente alla squadra vincitrice del campionato di Serie A, torna a Napoli dopo 33 anni e da ...