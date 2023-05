Napoli | c'è il prezzo per avere Nagelsmann in panchina

... sofferto il giusto senza concedere troppo al, purtroppo poi abbiamo commesso un'ingenuità in occasione dell'espulsione e l'abbiamo pagata a caro- l' analisi di Inzaghi - . Non ho ...... sofferto il giusto senza concedere troppo al, purtroppo abbiamo commesso un'ingenuità in occasione dell'espulsione pagata a caro. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, normale che ......rammarico perché nel primo tempo abbiamo sofferto senza concedere troppo al. Nella ripresa pensavo avremmo avuto più spazio ma una ingenità nell'espulsione l'abbiamo pagata a caro. Ma ...

Inzaghi: "L'espulsione Ingenuità pagata a caro prezzo. Orgoglioso delle 5 finali in due anni" La Gazzetta dello Sport

Incidente in direzione Nord. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che ha dapprima chiuso il tratto di strade e successivamente è stata ...Il centrocampista nerazzurro ha rimediato due gialli nel giro di 20 minuti e contro il Napoli ha costretto l'Inter a una gara di rincorsa ...