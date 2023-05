Napoli campione e l’omaggio a Federico Salvatore | il comico Calabrese non risparmia proprio nessuno nel suo esilarante sketch – VIDEO

(Di lunedì 22 maggio 2023) IlGennarose ne inventa un’altra:ale anelvirale su Instagram. Ilha riportato lo Scudetto all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni, un traguardo celebrato non solo nella splendida città partenopea, ma anche in tutto il mondo a partire dalle strade di Londra fino a quelle di New York. Tutti hanno voluto partecipare alla grande festa, chi con sciarpe, bandiere, cori, ma anche chi a modo suo dando adito alla più svariata fantasia. Parliamo ad esempio di Gennaro, noto, imitatore ed attore, che ha recentemente condiviso unsu Instagram che sta facendo impazzire i tifosi del ...

... basti pensare alla squadra del momento, l'irresistibile Manchester Cityd'Inghilterra e ... fatta eccezione per Roma,e Milano, ieri al Maradona grande gioia per i campioni d'Italia, ...Ecco perché l'allenatored'Italia anche ieri ha detto: 'Il discorso è definito, è un'idea ... Meno che mai, se 'non sei tanto convinto di dare atutto quello che merita'. Ascolta '...Roberto Gagliardini è stato davvero disastroso a. Il 29enne centrocampista nerazzurro ha costretto l'Inter in dieci uomini, per oltre un tempo, contro ild'Italia e alla fine la squadra di Simone Inzaghi è uscita sconfitta per 3 - 1 dal Maradona frutto delle reti di Anguissa (67'), Di Lorenzo (85') e Gaetano (94') con in mezzo la rete ...

Napoli: coniate medaglie celebrative di Campione d'Italia AGI - Agenzia Italia

Azzurrini che giocano un primo tempo letteralmente strepitoso, dove passano in vantaggio dopo appena 11 minuti. LEGGI ANCHE: Napoli Campione d’Italia 22/23: le PAGELLE degli Azzurri Ottima azione ...In occasione della gara Napoli-Inter i giocatori hanno lanciato chiari segnali di affetto e vicinanza al tecnico di Certaldo.