Napoli | caccia al dopo Spalletti | Nagelsmann e Conte 'costano' | l'idea Italiano e il dubbio Gasperini

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ci si prepara all'addio in casa, Lucianocon ogni probabilità tra qualche settimana non sarà più sulla...

. Alessandro Sibilio scalpita. L'attesa sta per terminare. Dopo un 2022 sfortunato, con un ... Oltre all'azzurro, che va sempre adel record italiano di Fabrizio Mori, saranno in pista ...Nel Municipio 2ai topi (soprattutto) al parco di Villa Finzi, parco Trotter, piazza San ... nel Municipio 6 si segnalano piazzale Giovanni delle Bande Nere, parco Solari, piazza, la ...... Gli americani, dopo un anno di pressioni da parte degli ucraini, daranno loro iF - 16. '... Luciano Spalletti ha lanciato a De Laurentiis un ultimatum: per restare alvuole un contratto ...

Napoli, caccia al dopo Spalletti: Nagelsmann e Conte 'costano', l ... Calciomercato.com

CACCIA AL SUCCESSORE - Parole d'addio per Spalletti che esce ... C'è Gasperini, che fu vicino al Napoli già nel 2012. Undici anni dopo De Laurentiis ci fa più di un pensiero. Anche se nelle ultime ...L'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli sembra essersi conclusa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ...