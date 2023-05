Nagorno-Karabakh | la resa dell’Armenia? Il premier | “Riconosceremo sovranità Azerbaigian” Cosa succede ora

L'Armenia è pronta a riconoscere l'enclave delcome territorio dell'Azerbaigian se verrà garantita la sicurezza della popolazione armena. Lo ha detto il primo ministro armeno Nicol Pashinyan citato dalle agenzie russe, ...A piccoli passi, si chiude la partita sulla sovranità territoriale sul. La bizzarra formula scelta dal vertice di Bruxelles per il 'riconoscimento reciproco delle rispettive ...... è tale solo se questi mezzi non risultino essere facili bersagli per droni e circuitanti, che notevoli danni possono causare come i due casi - scuola delle guerre neldel 2020 e ...

Lo ha detto il primo ministro Pashinyan, aggiungendo che le parti stanno lavorando per cercare di arrivare a un trattato di pace, ma non crede ...Baku, 22 mag. (Adnkronos) – L’Armenia si è detta disponibile a riconoscere il Nagorno-Karabakh come parte del territorio dell’Azerbaigian. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan in ...