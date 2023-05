Mustafa Alì sulla rimozione del suo primo nome | “Fu una scelta in favore del pubblico”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 22 maggio 2023) In tempi moderni è molto pericoloso cambiaread un atleta “straniero”. L’accusa di razzismo verso chi “tratta diversamente” gli atleti non nati su suolo nazionale è sempre dietro l’angolo, e sembra abbia colpito la dirigenza quando in origine aAlì fu rimosso il, di chiare origini mediorientali. Eppure l’atleta stesso ha smentito queste voci, relegandole al rango di semplici illazioni, dichiarando su SportsKeeda: “Credo che la gente prenda troppo personalmente le cose. Io sono particolarmente legato al, significa molto per me, ma la dirigenza non ha pensato ‘Vogliamo avere problemi con questo ragazzo per cui togliamogli il’. È stata una decisione oculata”. Unai ...