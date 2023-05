Moviola Roma-Salernitana | l’episodio chiave del match

(Di lunedì 22 maggio 2023)arbitraledelvalido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23:(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) –delladeltraed, valido per la 36ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Colombo.

... Massimo Mauro, Mino Taveri e Graziano Cesari per tutti i casi da. COPPA IN TRENO La Coppa Italia domani mattina a bordo di un Frecciarossa 1000 raggiungeràpartendo da Milano. Sul ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Salernitana: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...Inviati aper raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Francesca ... Massimo Mauro, Mino Taveri e Graziano Cesari per tutti i casi da. Nella Fiorentina ...

Moviola Bologna-Roma, errore Orsato: rigore su Ibanez più di Solbakken Corriere dello Sport

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Roma e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – ...La Juve Primavera ospita il Milan nella 33esima giornata di campionato: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live inviato al... News9 minuti fa Processo Juve LIVE: la richiesta di Chinè, ...