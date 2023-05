MOVIOLA – Roma-Salernitana | Belotti con la mano | annullato il pareggio di Ibanez

(Di lunedì 22 maggio 2023) Episodio danel corso di, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico, sugli sviluppi di un calcio piazzato,in mischia riesce a trovare il gol del momentaneo. Ma l’arbitro, il signor Colombo della sezione di Como, viene richiamato al Var per un doppio tocco didiche, anche se involontario, comunque aggiusta la palla fornendo l’assist al difensore. Inevitabile l’annullamento del gol da parte del direttore di gara: si rimane sullo 0-1. SportFace.

... Massimo Mauro, Mino Taveri e Graziano Cesari per tutti i casi da. COPPA IN TRENO La Coppa Italia domani mattina a bordo di un Frecciarossa 1000 raggiungeràpartendo da Milano. Sul ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23:- Salernitana (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Salernitana: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...

Roma-Salernitana, la MOVIOLA LIVE: annullato gol a Ibanez per il ... Calciomercato.com

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Roma-Salernitana (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – L’episodio chiave della moviola del match tra ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Roma e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – ...