MOVIOLA – Empoli-Juventus | Milik su Cambiaghi | è rigore Sul 2-0 tutto regolare

(Di lunedì 22 maggio 2023) Episodi danel corso del primo tempo di, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Castellani dii ragazzi di Massimiliano Allegri subiscono un uno-due terribile e prendono due gol in tre minuti: al diciottesimoentra dentro l’area die viene toccato dache allunga la gamba e sgambetta leggermente il giocatore dell’, quanto basta per farlo cadere a terra. Per Ayroldi non c’è nessun dubbio ed è calcio di. Il Var non interviene perché il contatto c’è ed è chiaramente una valutazione da campo. Dal dischetto Caputo fa 1-0. Dopo tre minuti, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Luperto ribadisce in rete. Ci sono da ...

Commenta per primo- Juventus è il posticipo della terzultima giornata di Serie A. Vivi, insieme a Calciomercato.com , tutti gli episodi dubbi del match con la nostra- Juventus lunedì ore 20.45 Ayroldi Bresmes - Capaldo Iv: Marchetti Var: Doveri Avar: La Penna 14' - VANTAGGIO ANNULLATO A GATTI - La Juventus si era portata in vantaggio con Gatti, ...Allo stadio Castellani, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Castellani,e Juve si affrontano per la 36esima giornata della Serie A ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23:- Juve L'episodio chiave delladel match trae Juve, valido per la 36ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Ayroldi. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Empoli-Juve, la MOVIOLA LIVE: vantaggio annullato a Gatti, rigore ... Calciomercato.com

Agenzia 'Nessuno di noi ha parlato con l'arbitro, io neanche l'ho visto' – “Nessuno di noi ha parlato con l’arbitro durante l’intervallo, io non l’ho neanche visto”. Così Maurizio Sarri… Leggi ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Empoli-Juve L’episodio chiave della moviola del match tra Empoli e Juve, valido per la 36ª giornata della ...