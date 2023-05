Mourinho sulla penalizzazione | “Campionato falsato” | poi risposta piccata su Dybala

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 22 maggio 2023) José, nel post partita di Roma-Salernitana, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida dell’Olimpico. Lo Special One ha inoltre rilasciato una dichiarazionedi 10 punti inflitta alla Juventus. Queste le sue dichiarazioni: Questo per me è uno scherzo, sapere questa cosa con due partite ancora da giocare per noi, per tutti, anche per la Juve…se mi avessero detto questo prima di Monza, prima di Bologna il nostro approccio sarebbe stato diverso. Al sapere che la Juve prendeva punti e che la nostra migliore situazione sarebbe stata puntare tuttoUEFA abbiamo deciso di fare così. Per Max Allegri e per i giocatori mi spiace, ma a livellodevo dire che cambia qualcosina. JoseAS Roma...