Josèguarda al pareggio dell'Olimpico, ma non solo. La nuova penalizzazione inflitta alla Juve tiene banco e il tecnico portoghese non fa giri di parole: "Uno scherzo sapere questa cosa con due ......qualcuno che sappia lamentarsi degli arbitri più di quanto non facciano abitualmente Sarri eE' raro, ma può capitare e capita spesso all'Udinese dove il dg Marino più di una volta...contro l'arbitro Rapuano. Viene espulso e nel post partita si scusa: 'L'espulsione è giusta, le mie parole nei confronti dell'arbitro meritavano un cartellino rosso. Mi sono scusato ...

Mourinho sbotta: "Juve Compromessa la regolarità del campionato" La Gazzetta dello Sport

Josè Mourinho guarda al pareggio dell'Olimpico, ma non solo. La nuova penalizzazione inflitta alla Juve tiene banco e il tecnico portoghese non fa giri di parole: "Uno scherzo sapere questa cosa con ...La prova dell'arbitro Pairetto analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Marelli che boccia la decisione del fischietto piemontese sul penalty decisivo ...