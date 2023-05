MotoGP | Aprilia si schiera al fianco delle vittime dell’Emilia-Romagna

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Dopo il disastro, la gara di solidarietà che è partita non accenna fortunatamente a fermarsi. In seguito alle iniziative promosse dalla Ferrari nellorsi aldell’alluvione abbattutasi in Emilia-, anche altre case motoristiche del territorio emiliano-romagnolo hanno deciso di fare altrettanto. E’ il caso dell’che, in occasione del prossimo 27 maggio, ha deciso di confermare l’appuntamento “All Stars” sulla pista di Misano Adriatico facendo sapere che donerà un’importante quota economica alle istituzioni territoriali e alle persone che al momento non hanno un alloggio. “Sono felice di confermare la data diAll Stars – ha reso noto Fabrizio Piccioni, il sindaco di Misano – la festa si farà come ...