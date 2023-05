(Di lunedì 22 maggio 2023) Terra di corse e di piloti, l'Emilia Romagna non si ferma eAll Stars, la grande festa annuale dei fans di, conferma l'appuntamento a Misano di sabato 27 maggio. In pieno accordo col ...

Sul Misano World Circuit sono infatti attesi migliaia di appassionati che, stavolta, verranno a testimoniare non solo il loro amore per Aprilia, la sua storia, le suee i piloti ma anche la ...Tante le modalità per donare o per far parte della squadra di volontari che si è immediatamente messa inper fronteggiare lo stato di emergenza. Sulle pagine della Confederazione regionale dei ...Dove andare senza passaporto9 mete super (Continua sotto la foto) Croazia Obonjan Island ... Ma anche lezioni di yoga gratuite, giri ind'acqua o kayak, paddleboard e snorkeling. Anche per ...

Moto:ecco '#rideforemiliaromagna', Aprilia corre per solidarietà ... Agenzia ANSA

Terra di corse e di piloti, l'Emilia Romagna non si ferma e Aprilia All Stars, la grande festa annuale dei fans di Aprilia, conferma l'appuntamento a Misano di sabato 27 maggio. (ANSA) ...Minibike con look da Superbike classica: ecco la Honda MSX 125 Grom accessoriata con il kit di carene in omaggio alla celebre sportiva anni ‘80 ...