(Di lunedì 22 maggio 2023) 19l’ultima volta,è salita nuovamente sulin una tappa del Mondiale WMX. La fuoriclasse parmigiana ha infatti ottenuto un doppio secondo posto nelle due gare andate in scena nel corso dell’ultimo weekend sulla pista di Villars sous Ecot, attestandosi in piazza d’onore anche nella classifica overall del Gran Premio di, valido come quarto roundstagione per la massima categoria delal femminile. La sei volte campionessa del mondo si è dovuta arrendere soltanto a cospettofenomenale neozelandese Courtney Duncan, che ha messo a segno ladoppietta consecutiva (il GP di Spagna) avvicinandosi sempre di più al ...

Erano in pista la Mx1, con all'interno anche la classifica per la 300, la Mx2, dove correva l'ex pilota MotoGp, e la femminile con il ritorno alla doppietta di una grandissimaFontanesi che ha ...Erano in pista la Mx1, con all'interno anche la classifica per la 300, la Mx2, dove correva l'ex pilota MotoGp, e la femminile con il ritorno alla doppietta di una grandissimaFontanesi che ha ...

Motocross, Kiara Fontanesi seconda nel GP di Francia 2023 della WMX! L'azzurra torna sul podio dopo 19 mesi OA Sport

19 mesi dopo l'ultima volta, Kiara Fontanesi è salita nuovamente sul podio in una tappa del Mondiale WMX. La fuoriclasse parmigiana ha infatti ottenuto un doppio secondo posto nelle due gare andate in ...The fourth round of the FIM Women’s Motocross World Championship in Villars sous Ecot ... In the first race, MX Fonta Racing’s Kiara Fontanesi made an excellent start and found herself leading the ...