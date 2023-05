Mosca | ' F16? Gli sforzi dell' Occidente sono inutili'

Il piano dell'Occidente di fornire all'Ucraina jet da combattimento F - 16 di fabbricazione statunitense e di addestrare i piloti ucraini "è completamente inutile. Le nostre capacità consentono di ......Antonov - ma ogni specialista sa che in Ucraina non vi sono infrastrutture per l'uso degli, che ...di riprendere la Crimea potrebbe far scattare quella guerra nucleare promessa dai vertici di...2023 - 05 - 22 10:12:45: sforzi dell'Occidente inutili Il piano dell'Occidente di fornire all'Ucraina jet da ... 2023 - 05 - 22 10:11:46, Borrel soddisfatto 'È molto positivo che il G7 abbia ...

F16, Mosca avvisa l'Occidente: «Sforzi inutili, raggiungeremo tutti i nostri obiettivi»

Il piano dell'Occidente di fornire all'Ucraina jet da combattimento F-16 di fabbricazione statunitense e di addestrare i piloti ucraini "è completamente inutile. (ANSA) ...Manca ancora un anno e mezzo alle elezioni presidenziali americane del 2024, ma sembra che la guerra in Ucraina sia sulla buona strada per diventare uno dei temi di maggiore scontro tra i candidati. Q ...