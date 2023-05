Morto Dave Brandt | l’uomo di un famosissimo meme vittima di un incidente stradale

(Di lunedì 22 maggio 2023) Quando sei protagonista di unmolto virale, e lo sei per anni, c’è da scommettere che milioni di persone riconoscano la tua faccia. E così era per, protagonista di “non è molto, ma è un lavoro onesto“., 76 anni, èin un: ne dà conto l’Ohio’s Country Journal perchéera originario proprio dello stato Centro-occidentale degli Stati Uniti. Ma da dove arriva la foto diventata poi? È il 2014 quando il dipartimento della Salute usa il volto delcome “pioniere della salute del suolo” perché nella sua fattoria utilizzava colture in grado di restituire nutrimenti al terreno. Poi arriva su Reddit la stessa foto “fatta ...

Quando suo padre morì in un incidente agricolo,e sua moglie furono costretti a vendere la fattoria del genitore e a ricominciare tagliando di molto i costi. Il fatto di non arare i campi era ...

David ‘Dave’ Brandt è morto a causa delle ferite riportate in un tragico incidente stradale. Aveva diverse costole rotte, il bacino rotto e lesioni alla spina dorsale. Purtroppo il suo cuore ha smesso ...Il 21 maggio la notizia della sua morte è stata diffusa dall’Ohio's Country Journal, un giornale locale. E se non fosse per i social probabilmente la notizia si sarebbe fermata qui. Brand infatti non ...