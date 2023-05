Morto a Ischia Ray Stevenson | l’attore di Star Wars è stato colto da un malore

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ray, attore britannico 59enne, èoggi, 22 maggio 2023, all’ospedale Rizzoli di. Secondo quanto ricostruito si trovava sull’isola da alcuni giorni per girare il film “Cassino a”, diretto da Frank Ciota e in cui recita anche Ugo Dighero.ha accusato unper cui ènecessario il ricovero nella struttura ospedaliera isolana nel pomeriggio di sabato. Stamani le condizioni del, già molto serie al momento del ricovero, si sono aggravate e dopo poco ènel corso della sua carriera ha recitato in oltre venti film (tra cui Thor e Re Artù) ed era noto soprattutto per la sua interpretazione di Tito Pullo nella serie Roma prodotta da Bbc/Hbo. I fan di ...

La carriera Ray Stevenson, nato nel 1964, ha recitato nella sua carriera in diversi film. E' stato il protagonista Frank Castle nel reboot dell'antieroe dei fumetti Marvel 'Punisher - Zona di guerra'. ...Ray Stevenson , attore britannico 58enne , èstamani all' ospedale Rizzoli di: si trovava sull'isola da alcuni giorni per girare il film ' Cassino a', diretto da Frank Ciota e in cui recita anche Ugo Dighero . Ray ha ...Ray Stevenson , attore britannico 59enne, èstamani all' ospedale Rizzoli di: si trovava sull'isola da alcuni giorni per girare il film 'Cassino a', diretto da Frank Ciota e in cui recita anche Ugo Dighero ed ha accusato un ...

Ray Stevenson morto a Ischia: l'attore britannico era sull'isola verde per girare un film ilmattino.it

Ray Stevenson, attore britannico 59enne, è morto oggi, 22 maggio 2023, all’ospedale Rizzoli di Ischia. Secondo quanto ricostruito si trovava sull’isola da alcuni giorni per girare il film “Cassino a I ...Morto a 59 anni l’attore Ray Stevenson: era sull’isola di Ischia per le riprese del film “Cassino a Ischia”, diretto da Frank Ciota. Stevenson, britannico originario di Lisburn (Irlanda del Nord), era ...