Morta bimba di 5 anni sbalzata dal finestrino dell' auto

Lo schianto e la disperata corsa in ospedale L'incidente si è verificato alle 12:20 circa a Vigevano, all'incrocio tra le vie Mentana, Quarto e Ferrari. Secondo una prima ricostruzione, la bambina si ...ladi 5 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Vigevano (Pavia) dopo mezzogiorno. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la Honda Jazz guidata ...Tragedia a , in provincia di Pavia, dove unadi 5 anni èdopo un incidente stradale avvenuto oggi poco dopo le 12. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla nonno che, per cause ancora da accertare, si è ...

