Monza Vs Lecce | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 22 maggio 2023) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I brianzoli si congedano dal proprio pubblico dopo una stagione oltre le aspettative, mentre i salentini vanno a caccia di almeno un punto per ottenere la salvezza matematica.Vssi giocherà domenica 28 maggio 2023 alle ore 15(3-4-2-1): Di Gregorio, Izzo, Pablo Mari, Caldirola, Ciurria, Pessina, Sensi, Carlos Augusto, Petagna, Mota, Caprari. All. Palladino(4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Gonzalez, Blin, Oudin, Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. BaroniIN TV Il match sarà visibile in diretta su Dazn domenica 28 maggio 2023 alle ore 15 Bologna Vs Napoli:e ...

Ad esempio, noi andremo a La Spezia e poi chiuderemo in casa contro l'Inter, il Bologna ha il Napoli e il, ilha ile l'Atalanta, la Fiorentina ha la Roma e il Sassuolo. Quindi, ci ...A guidare questa particolare classifica sono le città di Arezzo, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Cremona, Ferrara, Firenze, Genova,, Lecco, Livorno, Lodi, Massa, Milano, Modena,, ...... non solo Roma o Milano, ma anchee Ferrara. Operatori come Dott segnalano numeri oltre che ... appuntamento a. Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: le ultime su ...

Monza-Lecce di domenica alle 15: deciso l'orario dell'ultima trasferta Calcio Lecce

Il numero uno granata elogia il suo bomber: “Ci ho sempre creduto anche quando non segnava tanto. Anche stavolta non si è risparmiato” ...Domenica il Monza chiuderà con il Lecce la sua prima trionfale stagione in Serie A. La Società, già nei giorni scorsi, ha spinto molto affinché si potesse arrivare al pienone contro i salentini, ...