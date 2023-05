Monte San Biagio “Il Lago di Fondi tra passato e futuro” presso il centro turistico “Il Raddotto”

... di qualità a Campo Imperatore con il corridore della Eolo - Kometa Bais e Milan aSalvo (poi ... Li aspettiamo però ora sulBondone, in Val di Zoldo, sulle Tre Cime di Lavaredo, nella crono ...Nel Municipio 2 caccia ai topi (soprattutto) al parco di Villa Finzi, parco Trotter, piazza... In Zona 8 il maggior numero di interventi viene richiesto perStella, via Lessona, parco di ...... una creatura mostruosa che viveva nei pressi di Castel Gottardo suldi Mezzocorona, ...L'areale di coltivazione è in quella che si definisce Piana Rotaliana tra i comuni di Grumo (Comune di...

Mister Marcelletti in gol a 52 anni. Goleade per Monte San Martino e ... Cronache Maceratesi

RIETI - Importanti i verdetti del fine settimana di Seconda categoria. In vetta continua la lotta a distanza tra Real Gavignano Ponzano e Cittaducale che nella settimana prima dello scontro ...RIETI - Una provincia in cui il rischio idrogeologico, tra frane e alluvioni, è rilevante. Un pericolo che, in base dei dati, coinvolge almeno 12mila persone, in rapporto alle zone ...