Mondiali Under 20 | strepitosa Italia | doppietta di Casadei | Brasile ko

MENDOZA (ARGENTINA) - Chi ben cominicia è a metà dell'opera e l'avventura degli azzurrini di Nunziata al Mondiale U20 che si sta svolgendo in Argentina non poteva iniziare al meglio. L'Italia vince la gara d'esordio all'Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza rendendosi protagonista di un'ottima prestazione. Debutto col botto per l'Italia ai Mondiali U20 in svolgimento in Argentina. A Mendoza i ragazzi allenati da Carmine Nunziata hanno sconfitto nel match del debutto il Brasile, campione del Sudamerica 2023: 3-2 il risultato. Doppietta di Casadei e gol di Prati.

