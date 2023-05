Mondiali Under 20 | Casadei | “Possiamo fare grandi cose”

(Di lunedì 22 maggio 2023) “La doppietta di ieri è stata una bellissima emozione siamo un bel gruppo,”. Lo ha detto Cesareall’indomani della vittoria dell’Italia all’esordio ai20 che si stanno svolgendo in Argentina. Gli azzurrini hanno superato il Brasile 3-2 con due gol del classe 2003, di proprietà del Chelsea ma attualmente in prestito al Reading, nella seconda divisione inglese. Dedica speciale alla sua Emilia-Romagna martoriata dall’alluvione della scorsa settimana. “Io sono di Cervia – dice al telefono con l’ANSA – la mia famiglia è tutta lì. Sono in strada ad aiutare. Solo restando uniti ne verremo fuori”. Domani gli azzurrini di Nunziata affronteranno la Nigeria: “E’ una squadra molto forte – prosegue– noi ...

