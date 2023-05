Mondiali Under 20 2023 | risultati e classifiche

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ie ledei20: in Argentina inizia il torneo dedicato alle formazioni giovanili a livello intercontinentale ed è tempo di seguire passo pass l’evoluzione della manifestazione che al via vede anche l’Italia, inserita nel gruppo D con Brasile, Repubblica Dominicana e Nigeria, dunque un girone complesso per gli azzurrini che cercano però il pass, quantomeno, per gli ottavi di finale. Di seguito ecco dunque icon i marcatori e lesempre aggiornate deiU20.Gruppo A Nuova Zelanda 3 Argentina 3 Guatemala Uzbekistan 0 Gruppo B Stati Uniti 3 Slovacchia 3 Ecuador 0 Figi 0 Gruppo C Colombia 3 Giappone 3 Israele 0 Senegal 0 Gruppo D Italia 3Nigeria 3 Brasile ...

Reduci da tre risultati utili consecutivi, i toscani non potranno contare su Tommaso Baldanzi, vittorioso per 3 - 2 nella notte contro il Brasile nei20. In casa bianconera, il tecnico ...E se a questi segnali non banali di riscossa aggiungiamo la grande prestazione della nazionale20 contro il Brasile nella prima gara deiche si disputano in Argentina, comprendiamo ...La curiosità dunque è che nessuno dei due fenomeni al momento in vetta alle graduatorieè ... Reduce dalla prima vittoria in un torneo18 a Prato, il 16enne svizzero arrivò sui campi in ...

Azzurrini, che debutto! Battuto il Brasile, doppietta di super Casadei La Gazzetta dello Sport

Reazioni Zero o quasi. Peggio di così... Zanetti, reduce da 7 punti nelle ultime 3 partite, non ha Baldanzi, al Mondiale Under 20, e in avanti schiera Caputo con alle sue spalle Akpa Akpro, Fazzini ...Tra i calciatori argentini in Italia si fa notare insieme a Luka Romero e Valentín Carboni, i ‘piccoli’ che poi sono partiti per il paese natale, convocati dal ct Javier Mascherano nella nazionale ...