Mondiali U20 | esordio da sogno dell’Italia | 3-2 al Brasile!

(Di lunedì 22 maggio 2023) E’ iniziato con il botto il Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Argentina. L’Italia di Carmine Nunziata è riuscita a ribaltare ogni pronostico nel match d’contro il Brasile, la sfida all’Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza si è concluso con uno spettacolare 3-2. Partenza clamorosa degli Azzurrini in grado di portarsi sul risultato di 3-0 dopo appena 35 minuti con il gol di Prati e la doppietta di Casadei. Protagonista anche Pafundi, autore di un assist. Nel secondo tempo si registra la reazione del Brasile, in grado di rientrare in partita con la doppietta di Marcos Leonardo. Nel finale l’Italia controlla e vola a 3 punti in classifica. Nel prossimo turno sfida alla Nigeria, mercoledì 24 maggio alle ore 20. L'articolo CalcioWeb.

