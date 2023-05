Mondiale Under 20 | che debutto per l'Italia | Brasile battuto 3-2 | brilla l'ex Inter Casadei!

6 Buona la prima per l'Italia al20. Gli Azzurrini vincono 3 - 2 contro il Brasile all' Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza. L'uomo - partita è il centrocampista Casadei (ex Inter), autore dell'assist per il ...Zanetti non ha Baldanzi, convocato al20: al suo posto Henderson. Davanti chance per Piccoli. Allegri mette Perin in porta ed è senza gli squalificati Danilo e Cuadrado. Miretti al ...Parte bene ilU20 in Argentina per l'Italia che batte 3 - 2 il Brasile. All'esordio nel gruppo D, i ragazzi di Nunziata ne segnano tre nei primi 35 minuti: vantaggio del centrocampista della Spal Prati, ...

Il calendario dell'Italia alla Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023: programma, date, orari, diretta tv e streaming delle partite ...Il calendario dell'Italia nella Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023: programma, date, orari, diretta tv e streaming delle partite ...