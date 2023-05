Mondiale Under 20 2023 | l’avventura dell’Italia parte benissimo | 3-2 al Brasile

(Di lunedì 22 maggio 2023) È un esordio con i fiocchi quellonel20 Argentina: i ragazzi guidati da Carmine Nunziata giocano un primo tempo spettacolare e poi, grazie ad un’ottima gestione e ad una solida fase difesiva messe in mostra nella seconda frazione, portano a termine l’impresa di battere il: 3-2 il punteggio in favore dei giovani rappresentanti del tricolore, che danno il via con il sorriso alla loro avventura argentina. L’inizioè di livello estremamente alto: gli azzurri pressano con ordine e mettono in enorme difficoltà ilcon svariate rinze ufficiali, andando a segno all’11’ con Matteo Prati. La reazione dei verdeoro arriva immediata e gli italiano vanno un po’ in appresione in alcune circostanze, ma ...

La Nigeria c'è, gli Azzurri sono avvisati. Nella partita inaugurale del gruppo D, lo stesso di Italia e Brasile, i nigeriani rispettano i favori del pronostico liquidando la Repubblica Dominicana con ...Buon esordio per la Colombia nel20 , sebbene non sia stato affatto semplice: il team sudamericano si è imposto per 2 - 1 sull' Isreale in rimonta, segnando al 74 e al 90 i due gol che hanno regalato loro il successo.

