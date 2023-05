Mondiale U20 | l’Italia vince col brivido finale | Casadei show

(Di lunedì 22 maggio 2023) Buona la prima e non era certo scontato visto l’avversario, maU20 supera il Brasile con ilnelBuona la prima e non era certo scontato visto l’avversario, ma l‘Italia U20 supera il Brasile con ilnel. Agli azzurrini non bastano 60? di dominio per finire in modo tranquillo la sfida. Nel primo tempo èdi: prima l’assist per la rete di Prati poi si mette in proprio. Di testa e poi su rigore fissa il punteggio sul momentaneo 3 a 0. Nella ripresa i verdeoro cambiano e alzano il pressing. Marcos Leonardo fa paura agli azzurri e con la sua doppietta fa passare gli ultimi sei minuti coi brividi a Nunziata. Al triplice fischio è festa azzurra.

Parte bene ilin Argentina per l'Italia che batte 3 - 2 il Brasile. All'esordio nel gruppo D, i ragazzi di Nunziata ne segnano tre nei primi 35 minuti: vantaggio del centrocampista della Spal Prati, ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. L'Italia batte il Brasile nella gara d'esordio delUnder 20 in Argentina. Un trionfo per i ragazzi del ct Carmine Nunziata che battono 3 - 2 i sei volte iridati grazie a un primo tempo condotto a ritmi altissimi: gol di Prati (Spal) e ...L'Italia del Ct Nunziata è pronta a scendere in campo nella gara d'esordio del. Una gara non semplice contro il Brasile , tra le favorite della competizione per la vittoria finale. Gli azzurrini, però, in Argentina vogliono stupire, . Alle ore 23 (italiane) il ...

Dove vedere i Mondiali di calcio Under 20 in diretta tv e streaming gratis L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

Gli azzurrini iniziano la rassegna iridata in Argentina superando i verdeoro grazie ad un gol di Prati e una doppietta di Casadei. Mercoledì la sfida ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.07 Grazie per averci seguito e appuntamento a mercoledì 24 maggio per la seconda partita dell'Italia U20 contro la Nigeria. 01.06 Ecco le pagelle: ITALIA: ...