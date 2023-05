Moldavia | manifestazione pro-Europa  

(Di lunedì 22 maggio 2023)pro-in. Circa 80 mila persone sono scese in piazza nella capitale Chisinau per chiedere a tutte le forze politiche di sostenere l’adesione dellanell’Unione europea.pro-a Chisinau,A Chisinau, capitale della, si è svolta una grandea favore dell’ingresso del Paese nell’Unione europea. I media moldavi

la capitale della, ieri sera sono scesi in piazza ,secondo le stime della polizia, tra le 75mila e le 80mila persone per partecipare alla Grande assemblea europea, la manifestazione a favore dell'ingresso del Paese nell'Unione europea. I moldavi con la manifestazione di domenica hanno dato un chiaro messaggio. Secondo Murean, che presiede la delegazione del Parlamento europeo presso la Commissione parlamentare di associazione UE, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è giunta in Moldavia. La manifestazione è stata organizzata per dare un chiaro messaggio nei confronti alla Russia.

Gli europeisti più convinti chiedono che il percorso europeo del Paese ex sovietico venga scritto nella Costituzione per stroncare ogni possibilità di ingerenza da parte della Russia ...MOLDAViA - A Chisinau, la capitale della Moldavia, ieri sera sono scesi in piazza ,secondo le stime della polizia, tra le 75mila e le 80mila persone per partecipare alla Grande assemblea europea, la m ...