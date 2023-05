I greci alle urne hanno riconfermato la loro fiducia nel premier uscente, capo del partito conservatore di Nea Dimokratia, che stacca l'opposizione. Il risultato non appare però ......negoziazioni sul tetto al debito Usa si sono sentiti per telefono durante il viaggio didi ...dopo il voto che ha premiato il partito conservatore Nea Dimokratia del premier uscente: +..., è il piano, rinuncerebbe subito al mandato esplorativo per puntare dritto alalle urne. "Alle prossime elezioni dimostreremo che quello che hanno voluto i cittadini: l'...

Mitsotakis, ritorno alle urne possibile il 25 giugno - Europa Agenzia ANSA

Il premier e leader del partito conservatore greco Kyriakos Mitsotakis, uscito vincente dalle elezioni di ieri, chiede un nuovo voto "possibilmente il 25 giugno". "Ci stiamo dirigendo verso nuove elez ...Nel 2019 c’era un diverso tipo di speranza, un desiderio di ritorno alla stabilità, sempre con un nuovo primo ministro, Kyriakos Mitsotakis. In queste elezioni, i partiti e i leader erano noti, così ...