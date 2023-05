Mistero sull’arresto di Ilaria De Rosa | l’hostess fermata in Arabia Saudita

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 22 maggio 2023) Circola un video del suo arresto Sarebbe stata arrestata il 4 maggioDe, hostess della compagnia aerea Avon Express della Lituania. C’è un video che immortala il momento del suo arresto.Deera all’hotel Spectrum Residence Sultan in attesa di tornare. La ragazza però è stata arrestata per detenzione e spaccio internazionale di stupefacenti. A inizio maggio la madre, Marisa Boin, ha sporto denuncia per la sua scomparsa e ha parlato a La Stampa. «Si è trovata in un guaio più grosso di lei ma non ha mai fatto uso di droghe». Leggi anche: Il gesto di Laura Pausini: “Devolvo il cachet dei concerti di Venezia alla mia terra” E poi: «è abituata a lavorare all’estero. Sa bene che in certi paesi come l’è pericoloso farsi trovare ...