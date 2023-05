Mirabilandia apre ma donerà alla Cri 1 euro per ogni biglietto online del weekend

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il parco si fa promotore, a livellopeo, di una iniziativa in favore della regione colpita dall'alluvione Si riparte dopo la chiusura per il maltempo e si riparte con un segnale di vicinanza per l’Emilia Romagna colpita dalle inondazioni. Venerdì 26 maggio il Parco disarà regolarmente aperto, come da programma, e per ilsi farà promotore, a livellopeo, di una iniziativa in favore della regione: peracquistato sabato 27 e domenica 28 maggio, la quota pari a 1sarà versata sul conto aperto dCroce Rossa Italiana per l’emergenza: IT93H0200803284000105889169 – Causale: Alluvione Emilia Romagna.fa parte di Parques Reunidos, tra le più importanti ...