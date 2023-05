Mion | nel 2010 seppi che il Morandi era a rischio crollo

Dopo queste frasi, l'avvocato Giorgio Perroni, che difende l' ex direttore del Primo tronco di Autostrade,Riccardo Rigacci, ha chiesto di sospendere l'esame di Giannie di indagarlo. Rigacci è ...Dopo queste frasi, l'avvocato Giorgio Perroni, che difende l' ex direttore del Primo tronco di Autostrade, Riccardo Rigacci, ha chiesto di sospendere l'esame di Giannie di indagarlo. Rigacci è ...... come mi vedete adesso è come mi comporto in televisione", spiega lo chef Ernst Knamsecondo panel dedicato a "Come cambia la narrazione del cibo in tv". Alessandra, che cura da anni l'...

Ponte Morandi, Mion al processo: "Nel 2010 seppi del rischio crollo" TGCOM

"Emerse che il ponte aveva un difetto originario di progettazione e che era a rischio crollo. Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo mi rispose 'ce la autocertifich ...Al processo per la tragedia del Ponte Morandi a Genova, l'ex ad della holding dei Benetton Edizione Gianni Mion dice di aver saputo nel 2010 che c'era il rischio crollo. "Emerse che il ponte aveva un ...